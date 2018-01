Lusa faz intertemporada em Jarinu A Portuguesa embarca amanhã para Jarinu onde o time vai fazer a intertemporada, preparando-se para o Campeonato Brasileiro - estréia no dia 1.º de agosto, contra o Goiás, no Canindé. A Lusa deve ficar 10 dias na cidade do interior e depois embarca para Belo Horizonte, onde faz amistoso contra o Atlético-MG, dia 15. O técnico Candinho deve ter o "reforço" de Carlos Germano, Emerson e Edson Pelé, que não participaram do amistoso de sábado, contra o Londrina, no Paraná, empatado por 1 a 1. A ausência será Irênio. Fora dos planos de Candinho, o meia teve o passe emprestado para o Tigres, do México.