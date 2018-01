Lusa faz rifa para sair da crise Vale tudo para salvar a Portuguesa da crise financeira. Com o clube atolado em dívidas, a maior parte dos R$ 63 milhões relativos a salários atrasados, os dirigentes estão usando da criatividade para buscar dinheiro. Entre as inusitadas propostas, uma rifa de mil números de um automóvel zero quilômetro e um computador. O preço para participar: R$ 50,00. "É até engraçado, eles vêm nos oferecer um número, mas esquecem que estamos sem receber salários. Assim fica difícil de comprar", disse uma pessoa do clube que preferiu não se identificar. Existem funcionários na Lusa que estão com os salários atrasados há 3 meses. Nesta semana, contudo, eles puderam comemorar o recebimento da cesta básica e do vale-transporte. Isso depois da interferência do Sindclube, que ameaçou fechar a Portuguesa na terça-feira. Raul Rodrigues, presidente do COF, propôs um pacificação na Lusa. Sua proposta: todos se unirem para salvar o clube. O problema é que a oposição não quer saber de aliança. Cobram o impeachment do licenciado presidente Joaquim Alves Heleno. Hoje foi o primeiro dia de Carlos Alberto Duque como presidente do clube. Sua primeira missão deve ser a de convencer o diretor remunerado de futebol, José Eduardo Chimello, a permanecer no clube. O dirigente, contratado mês passado do Flamengo, ameaça deixar o Canindé.