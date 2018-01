Lusa fecha contratos publicitários Enquanto todos os times da Série B não vêem a hora de o Campeonato Brasileiro começar, a Portuguesa ainda comemora o adiamento do início da competição para o dia 19. Com mais tempo, a equipe, enfim, terá algum dinheiro para conseguir os tãos sonhados reforços. É que até terça-feira o Departamento de Marketing fechará o acordo com os patrocinadores da camisa. Ontem, o primeiro acerto. A Golden Cross, empresa de assistência médica, assinou contrato com o clube, para ter seu nome estampado na manga da camisa Lusa. A parceria terá duração de um ano e é renovável. A Lusa receberá R$ 15 mil mensais. Na parte frontal da camisa, o provável patrocinador será o Armarinhos Fernando. Decidirá na sexta-feira. Mas os trabalhos dentro do clube já começaram. Estão fornecendo material escolar para mais de 100 atletas das divisões de base da Lusa, do dente de leite, infantil, juvenil e júnior. Há ainda outra empresa em negociação e, segundo o marketing da Lusa, também praticamente fechada. Os esforços vão além. Fizeram acordo com a Dutra Veículos e a Nortevel. Os trabalhadores dessas concessionárias se tornarão sócios da Lusa. Enquanto os reforços não chegam, o técnico Luís Carlos Martins vai trabalhando com os 25 atletas com os quais conta. Os treinos são em dois períodos.