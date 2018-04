Lusa: "Final antecipada" em Joinville Nas palavras do próprio técnico Luiz Carlos Ferreira, o jogo contra o Joinville, nesta sexta-feira, às 20h30, no Estádio Ernesto Sobrinho, em Santa Catarina, é uma "final antecipada" para a Portuguesa. Desde a semana passada, quando a equipe derrotou o Remo por 2 a 0, em casa, o treinador, que fará sua terceira partida no comando do time, tem procurado mostrar aos jogadores a importância do confronto. "Se vencermos em Joinville, alcançaremos a classificação", afirma, esperançoso. Na verdade, a situação ainda é complicada. O time é o 12.º colocado, com 26 pontos e a dois do Santa Cruz, que está no 8.º lugar. Mas para garantir uma vaga na próxima fase, além de vencer o time catarinense, precisará de pelo menos mais duas vitórias nos últimos três confrontos, contra Ituano (em casa), Londrina (fora) e Fortaleza (em casa). O detalhe: há dois anos ou 21 jogos a equipe não vence fora do Canindé. Ferreira sabe o que a Portuguesa tem de fazer para conquistar os três pontos em Santa Catarina. "Precisamos ter atenção na marcação e rapidez no ataque. Com o Piá e o Isaías no meio-campo, teremos boas opções de saída de jogo", comentou. Outra peça-chave é o volante Capitão, que atuará mais como um terceiro zagueiro, na proteção à defesa. O zagueiro Acciolly e o meia Isaías serão as novidades da equipe. Isaías ganhou a posição de Ênio, que começou como titular diante do Remo. Acciolly substitui César, que junto com o volante Bruno, deixou o clube na última sexta-feira após desentedimentos com a diretoria do clube, por cobrarem salários atrasados. O elenco viajou de avião para Joinville nesta quinta-feira à tarde, e volta sábado pela manhã para São Paulo.