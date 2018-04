Lusa ganha 2 do São Paulo por Émerson A Portuguesa conseguiu o que queria. Liberou o zagueiro Emerson para retornar ao São Paulo, mas, em troca, pediu dois jogadores, um zagueiro e um atacante. Assim, vão para o Canindé o zagueiro Rogério Pinheiro e o atacante Reinaldo e existe, ainda, a possibilidade de o lateral-esquerdo Alemão reforçar a equipe. O negócio será concluído nesta quinta-feira. O técnico Candinho indicou, além de Rogério, Sandro Hiroshi, mas o são-paulino Nelsinho Baptista não admitiu ceder o atacante. Ofereceu Reinaldo, que vinha sendo pouco aproveitado, e a comissão técnica da Lusa acabou aceitando. Hiroshi está nos planos do São Paulo, principalmente porque França e Luís Fabiano dificilmente ficarão. Rogério Pinheiro, que chegou a ser afastado por Nelsinho em 2001, acredita que jogar na Portuguesa será uma boa chance para voltar a aparecer. Emerson está treinando com a Portuguesa em Jarinu, onde o elenco faz pré-temporada, mas deve retornar ainda nesta quinta-feira a São Paulo. O atleta nunca escondeu ter preferência por jogar na equipe do Morumbi. No segundo semestre de 2001, ele foi titular no Tricolor na disputa da Copa Mercosul e do Campeonato Brasileiro. Até esta quarta-feira, a diretoria da Portuguesa havia acertado a contratação de apenas dois atletas: Marcus Vinícius, volante, e Bosco, goleiro. Eles estavam no Cruzeiro. Na tarde de terça-feira, a equipe disputou um jogo-treino com a Inter de Limeira e empatou por 2 a 2. Candinho ficou aborrecido com o desempenho de seu time no primeiro tempo, mas gostou da atuação na etapa final. A Lusa perdia por 2 a 0, mas Ricardo Oliveira fez 2 e igualou o placar. A partida marcou o retorno do lateral-direito Alexandre Chagas, que havia fraturado o nariz e o maxilar durante partida com o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, após choque com o atacante Oséas.