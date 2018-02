Lusa ganha jogo e atrapalha São Paulo A festa do título de campeão paulista pelo São Paulo foi adiada. Nesta quinta-feira, a Portuguesa ganhou por 2 a 1 do Tricolor no Estádio do Pacaembu e transferiu a possível definição da competição para a próxima rodada, no domingo, quando o São Paulo enfrentará seu concorrente direto na disputa: o Santos. O São Paulo agora só precisará empatar com o time da Baixada em Mogi Mirim (SP) para ficar com a taça, pois está com 41 pontos, nove a mais que o Santos, segundo colocado com 32, pois faltam apenas três rodadas para o término do campeonato. Caso o Tricolor perca para o Santos, a definição ficará para a rodada seguinte, a penúltima, quando enfrentará a Ponte Preta, no Morumbi. Inclusive, neste panorama, o Corinthians não tem mais chance de ser campeão. Com a derrota para a Portuguesa, o São Paulo já perdeu a chance de ser campeão invicto, o que não ocorre no Campeonato Paulista desde 1972. O time dirigido por Emerson Leão estava invicto há 15 jogos. E esta vitória, para a Portuguesa, foi excelente, pois agora somando 17 pontos a Lusa enfim sai da zona de rebaixamento da classificação do Campeonato Paulista, ficando na 15.ª colocação. O jogo - Como precisava da vitória para sair da zona de rebaixamento, a Portuguesa foi para cima. O São Paulo também procurou o ataque, criando boas chances de gol. Mas quem marcou primeiro foi a Lusa, aos 22 minutos do primeiro tempo, com o atacante Washington. O São Paulo conseguiu empatar faltando cinco minutos para o fim da primeira parte com o lateral-esquerdo Júnior, cobrando falta. No segundo tempo, quando o São Paulo pressionava, a Portuguesa conseguiu fazer o segundo gol, novamente com Washington, agora de cabeça, aos 13 minutos. No desespero, o Tricolor cansou de perder chances, com Cicinho, Diego Tardelli e companhia. Como não conseguiu empatar, a definição do título fica para a próxima rodada. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Paulista 2005.