Lusa ganha por 1 a 0 no Tocantins A Portuguesa derrotou o Palmas por 1 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, na capital do Tocantins. Em sua estréia na Copa do Brasil, a equipe paulista não conseguiu se aproveitar da fragilidade do adversário e desperdiçou as poucas oportunidades que teve para ampliar o placar. Com isso, terá que enfrentar o adversário novamente no Canindé, na semana que vem, precisando do empate para se classificar. O gol da Lusa foi feito por Sandro Fonseca, aos 13 minutos do primeiro tempo. A partida teve momentos tensos e um grande número de cartões amarelos (8). O volante Marcus Vinícius, da Portuguesa, acabou sendo expulso por uma entrada violenta. O jogador deixou o campo revoltado, reclamando da arbitragem.