Lusa gostou do seu grupo na Série B A Portuguesa gostou do grupo em que caiu na segunda fase da Série B do Brasileiro ? está junto de Marília, Guarani e Náutico. O fato de enfrentar dois paulistas foi comemorado pela diretoria do clube. ?Quem quer subir não pode escolher adversários. Mas um grupo com 3 paulistas é melhor?, afirmou Fernando Gomes, diretor de futebol da Lusa. ?Não tem tantas viagens para fazer e isso é bom.? O primeiro desafio da Lusa será contra o Guarani, sábado, às 16 horas, no Canindé. No mesmo horário e pelo mesmo grupo B, o Marília visita o Náutico. A Portuguesa, que junto de Santo André e Santa Cruz, esteve desde o começo do torneio entre os oito classificados, empatou na última rodada com o Vitória por 3 a 3, resultado que decretou o rebaixamento do time baiano. Agora, na nova fase, os jogadores tem um motivo a mais para levar o time ao acesso: o famoso ?bicho?. ?Existiu um prêmio para essa classificação e haverá um novo prêmio caso a equipe consiga subir. Isso é normal?, confessou Fernando Gomes, que não revelou os valores da premiação.