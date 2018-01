Lusa já reformula o time para 2004 O zagueiro William e o lateral-esquerdo Cláudio são os primeiros jogadores a deixar a Portuguesa, após a fracassada campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Os atletas pertencem ao Joinville, de Santa Catarina, que não renovará o empréstimo com o clube do Canindé. Além de William e Cláudio, outros jogadores podem ser dispensados, como o lateral-direito Rissutt, o goleiro reserva Márcio, o meia André Luís e o atacante Celsinho. Nas próximas duas semanas, a diretoria promete acertar a situação do elenco, negociando a renovação do contrato de alguns e a liberação de outros, para que o técnico Heriberto da Cunha possa ter o grupo definido para o Campeonato Paulista, que começa em janeiro. "Quero ter o elenco totalmente definido até o início de dezembro", disse Heriberto, na reapresentação dos jogadores na manhã desta terça-feira, no Canindé. "Entreguei à diretoria os nomes que fazem parte dos planos e agora vamos aguardar as negociações." Na lista para 2004 estão o goleiro Gléguer (cujos direitos federativos pertencem ao Corinthians), o volante Capitão, o meia Sérgio Manoel e o atacante Müller (os três últimos, donos do passe), assim como jogadores revelados pelo clube, como o zagueiro César, o volante Bruno e o meia-atacante Danilo. Segundo Heriberto, Sérgio Manoel está perto de renovar seu contrato. Capitão também demonstrou interesse em permanecer no clube. Por outro lado, o meia Ricardo Lopes foi para o Ituano e o atacante Marcos Denner se transferiu para o Santo André e não devem voltar para a Portuguesa. "A idéia é manter, ao máximo, a base deste ano", disse Heriberto. "Mas indiquei alguns jogadores de qualidade que disputam a fase final da Série B." Uma das esperanças do treinador para a montagem do elenco é a equipe de juniores, que disputará, em janeiro, a Taça São Paulo. O lateral-esquerdo Júlio César, os zagueiros Émerson e Evaldo, os meias Nenê e Fabrício, e os atacantes Rodrigo e Bauer estão nos planos de Heriberto para o Campeonato Paulista. "É muito melhor aproveitar jogadores revelados pelas categorias de base do que trazer atletas de empresários, que não acrescentam nada ao time", disse o técnico. Até sexta-feira, os jogadores vão treinar fisicamente, no período da manhã, no Canindé. Enquanto isso, a diretoria ganha tempo para negociar com os atletas e definir o grupo. "Disse aos dirigentes que a Portuguesa precisa ter uma equipe competitiva para o Campeonato Paulista", afirmou Heriberto. "Mas tudo dentro das condições do clube, pois não podemos ultrapassar o orçamento do clube e atrasar o pagamento dos salários, como aconteceu este ano."