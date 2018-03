Lusa joga na 6ª; outra vez sem Cláudio O jogo da Portuguesa contra o Bahia foi confirmado para sexta-feira, às 20h30, no Canindé. A informação foi comemorada por alguns jogadores, que terão o fim de semana livre - a partida poderia ser no domingo, às 11 horas, a pedido da televisão. Mas o técnico Paulo Comelli não gostou da manutenção da data. Motivo: novamente não contará com o lateral-esquerdo Cláudio, que ainda não teve a documentação regularizada. "Se o jogo fosse domingo, teríamos tempo de colocá-lo em campo. É um jogador importante taticamente e bom nas bolas paradas", comentou Comelli. Assim, o jovem Leonardo, de 18 anos, titular na estréia contra o América-MG, está mantido na posição. "Por ter sido meu primeiro jogo no time principal, joguei além do que eu esperava", disse Leonardo. "Mas o treinador disse que posso jogar ainda melhor. Mesmo assim, continuar na equipe é importante para pegar confiança." Comelli comandará na tarde desta quarta-feira um treino coletivo para o elenco, no Canindé, mas já definiu que a formação para enfrentar o Bahia não terá mudanças. "Nesse momento, é importante dar conjunto e entrosamento para a equipe." Além de Cláudio, Paulo Comelli não terá o atacante Kleyr, cuja documentação também não está regularizada, e o meia Itaparica, expulso diante do América-MG. Os dirigentes da Portuguesa ainda têm esperanças de contratar o volante Flávio. "Conosco, ele já tem tudo acertado", garantiu Avelino Tomás, diretor de futebol do clube.