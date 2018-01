Lusa joga para evitar novo vexame Depois de ter sido rebaixada no Campeonato Brasileiro, a Portuguesa tenta evitar um novo vexame. A partir deste sábado, disputa a repescagem do Paulista, com outros 11 times, lutando para não ser um dos dois últimos, que caem para a segunda divisão. A estréia nessa fase será contra a Ponte Preta, às 16 horas, no Canindé. A Portuguesa, invicta sob o comando de Luís Carlos Martins ? duas vitórias e um empate ?, terá novidades para encarar o rival. Alex Alves e Granja começam como titulares. Dentro de campo, também haverá nova postura: agressividade. ?A Ponte Preta é um time experiente, está jogando junto há algum tempo e vem para São Paulo atrás da vitória. Mas o meu time tem de entrar em campo e jogar para vencer, não podemos nos encolher?, disse o técnico da Lusa.