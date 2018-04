Lusa joga seu futuro contra Fortaleza Para não amargar o terceiro ano seguido na Série B do Brasileiro, a Portuguesa tem de vencer o Fortaleza neste sábado, às 16 horas, no Canindé, e ainda torcer contra Marília, Santa Cruz, Paulista e Caxias. Dos quatro, pelo menos três têm que perder suas partidas. Se o Marília for derrotado, basta que dois dos outros três empatem. A Lusa, depois de tropeços nas duas últimas rodadas - empatou com Ituano e Londrina - será ofensiva para fazer ao menos sua parte. O técnico Luiz Carlos Ferreira diz que respeita os adversários, que já estão classificados, mas quer resolver o jogo logo no primeiro tempo. "Temos uma equipe de qualidade. Dormimos contra o Londrina, mas passou", diz o treinador. "Os jogos dos outros também serão difíceis." Ferreira não terá o volante Piá, suspenso. Com isso, apenas Capitão jogará mais recuado no meio-campo, com Ênio, Isaías e Paulo Isidoro livres para armar. O técnico aponta como uma das causas da campanha irregular do time a falta de profissionalismo do elenco. "Falta, às vezes, cumprir os horários, estender a mão ao companheiro, falar uma palavra positiva", afirma. Durante a semana, Piá desapareceu dois dias e o reserva Régis Pitbull chegou atrasado aos treinos - acabou punido e não ficará nem no banco. Na saída do último jogo, em Londrina, o atacante Leandro Amaral cobrou mais empenho aos colegas. Uma semana depois, ele não se arrepende. "Falei a verdade. Faltou aplicação. Se não mudar, vamos perder de novo." Para o goleiro Gléguer, o elenco da Portuguesa sofreu de excesso de confiança após ver as derrotas dos adversários na luta por classificação na véspera do jogo com o Londrina. "Comemoramos no hotel, um dia antes, e relaxamos", diz o goleiro. O jogo deste sábado será a estréia do ex-goleiro Zetti no comando do Fortaleza. Zetti foi contratado para substituir Mauro Fernandes, demitido na semana passada.