Lusa joga sob pressão em Araras A situação da Portuguesa de Desportos se complica a cada rodada, ameaçada pelo fantasma do rebaixamento. Se antes o time só sofria pressão dentro do Canindé, agora também entra em campo pressionado mesmo longe de sua exigente torcida. Neste sábado, na condição de penúltima colocada, com apenas seis pontos, a Lusa enfrenta o União São João, em Araras, às 16 hs, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Como agravante, o adversário desse sábado vem embalado. O União São João está há quatro rodadas sem perder. Além disso, conquistou resultados importantes, como a vitória sobre o Santo André fora de casa e o empate com o vice-líder Mogi, apesar do jogo te r sido em casa. O time de Araras é nono colocado, com 12 pontos. O técnico Gallo comandou coletivo na manhã de sexta-feira, no qual definiu o time. Durante a semana ele encarou até a torcida que foi cobrar explicações no Canindé. Para este jogo, Gallo poderá contar com o retorno do atacante Wesley, recuperado de uma e ntorse no joelho e que entra no lugar de Luisinho. O volante Almir, suspenso, é o desfalque. Alexandre entra no seu lugar. Ronildo, antes improvisado na meia, volta para a lateral-esquerda. Com isso, Léo fica como opção no banco de reservas. O atacante C léber, o meia Wilton Goiano, o zagueiro Alexandre Lopes e o lateral-direito Jackson seguem de fora, todos machucados. Apesar de estar jogando fora de casa, o treinador disse que seu time não atuará recuado. "Na situação que estamos, a gente tem que buscar a vitória. Estamos melhorando. Sabemos das dificuldades. O União joga muito bem em casa e não podemos mais bobear", explicou Gallo. No último dia de inscrições para o Paulistão, a diretoria apresentou mais dois atacantes: Oliveira, revelado no São Paulo junto com Kaká e que estava no Avaí-SC, e Jonas, do Ulbra-RS. No União São João, o técnico Arnaldo Lira tem duas dúvidas: uma na defesa e outra no ataque. No setor defensivo, as opções são Magal e Maurício Copertino. No ataque, Borges que vinha sendo um dos destaques do time, está de volta após longa ausência e sen te falta de ritmo de jogo. Se o treinador não quiser escalá-lo, Ricardo Xavier continua como titular.