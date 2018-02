Lusa: juiz manda processo para o Rio O juiz da 7ª Vara de Brasília, Noveli Vila Nova se considerou incompetente para julgar o pedido da Portuguesa de Desportos, que pleiteia sua permanência na 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro e nesta quarta-feira, remeteu o processo para a Justiça do Rio de Janeiro. A Lusa alega que, em vários jogos do Campeonato do ano passado, o Flamengo teria escalado o jogador Wendell em situação irregular. Diante disso, pede que o clube seja punido com a perda de pontos. Se o pedido for acolhido, o Flamengo cai para a 2ª Divisão e a Portuguesa se livra do rebaixamento.