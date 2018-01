Lusa lamenta queda na tabela da Série B A Portuguesa quer tirar lições das derrotas para voltar a vencer na Série B do Brasileiro. Uma semana se passou, mas a derrota para o Vila Nova, por 1 a 0, na última rodada do campeonato, continua na cabeça do elenco da Lusa. O próximo jogo só acontece na sexta-feira, contra o Avaí. "Não adianta dizer que a equipe estava desordenada, pois pressionamos o Vila Nova, mas não encontramos o gol. Mereceríamos pelo menos o empate, mas aquele não era nosso dia", desabafou o técnico Giba. Para ele, o maior problema daquela derrota foi a queda livre na tabela. Com o complemento da rodada, finalizada no domingo, a Lusa caiu da segunda para a quinta colocação, com 23 pontos. "Esta era nossa preocupação e por isso estes pontos serão irrecuperáveis", admitiu Giba. Almir, que ainda não treinou por conta de uma lesão no pé, deve ser o desfalque contra o Avaí. No ataque, Leandro Amaral deve reaparecer após desfalcar o time por causa de uma lombalgia. Ainda no setor ofensivo, Celsinho cumpre suspensão e não poderá ser opção no segundo tempo, conforme vinha acontecendo nos últimos jogos.