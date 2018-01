Lusa larga bem e vence o Guarani A Portuguesa começou bem na segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu neste sábado o Guarani, por 1 a 0, gol do zagueiro Du Lopes. Foi um jogo equilibrado, decidido numa cobrança de escanteio. Com o resultado, a Portuguesa ficou em segundo lugar no Grupo B. Perde no saldo de gols para o Náutico, que venceu o Marília, neste sábado, em casa, por 3 a 0. O gramado irregular do Canindé prejudicou o toque de bola. Com isso, a grande arma da Portuguesa foram as cobranças de bola parada de Cléber. Aos 26, o meia quase fez um gol olímpico. Rodrigo Sá desviou. Depois, em cobranças de falta, exigiu três boas defesas de Jean. O time da Portuguesa era mais ofensivo e poderia ter aberto o placar com Leandro Amaral, que aos 15 minutos recebeu passe do lateral Leonardo. Ele se livrou de dois marcadores e puxou rápido contra-ataque. Leandro chutou em cima do goleiro Jean. O domínio da Portuguesa era de se esperar, pois o Guarani entrou com três volantes de marcação. A esperança era aproveitar os contra-ataques e a habilidade do atacante Jonas, o mais técnico do time de Campinas. O problema é que a bola não chegava com qualidade até o meia, que quando acionado, só era parado por faltas cometidas pelos zagueiros. No segundo tempo, aos cinco minutos, a Portuguesa abriu o marcador. Rafael Toledo cobrou o escanteio pela esquerda e o zagueiro Du Lopes marcou, de cabeça. Com o placar adverso, o técnico Luiz Carlos Ferreira resolveu ousar. Aproveitou a contusão do zagueiro João Leonardo, colocou o atacante Bruno e recuou o volante Umberto para a zaga. Era a tentativa de buscar o empate. Nesse momento, os papéis se inverteram. O Guarani avançou mais o time enquanto a Portuguesa tratou de se defender e explorar os contra-ataques. O time campineiro pressionou, mas Jonas estava bem marcado e a Portuguesa, recuada, suportou o ataque adversário, garantindo a vitória. Na próxima rodada, sexta-feira, a Portuguesa enfrenta o Marília, como visitante, enquanto o Guarani recebe o Náutico, em Campinas.