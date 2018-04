Lusa luta para igualar retrospecto A torcida da Portuguesa inicia o ano confiante em um bom desempenho de seu time. Tem motivo para isso afinal a diretoria reforçou o elenco com jogadores como Rogério Pinheiro, Alemão e Reinaldo, ex-São Paulo, e Sinval, que já havia defendido o clube. Na estréia, porém, pegará um adversário que não traz boas recordações, o São Caetano. Em toda a história Lusa e Azulão se enfrentaram apenas duas vezes e o time do ABC tem vantagem: venceu uma partida por 2 a 0 e empatou a outra por 1 a 1. O confronto ocorrerá neste domingo, às 16 horas, no Canindé. O time perdeu o experiente goleiro Carlos Germano, mas ganhou Bosco, que estreará amanhã à tarde. A principal aposta do técnico Candinho continua sendo no atacante Ricardo Oliveira, destaque da equipe na última temporada. Ele chegou a ser pretendido por outros clubes, mas acabou renovando contrato com a Portuguesa. A única dúvida de Candinho está no meio-de-campo. Ele ainda não decidiu se escala Reinaldo, que atua mais à frente ou Sandro Fonseca, que tem características de marcação. No São Caetano, o técnico Jair Picerni acredita que a equipe fará bom papel novamente. A prioridade no primeiro semestre, porém, é a Taça Libertadores da América e não o Torneio Rio-São Paulo. O Azulão perdeu jogadores considerados importantes, como Mancini, Esquerdinha e Magrão, mas, em compensação, trouxe o artilheiro Somália e os laterais Russo e Jorginho Paulista. Esta é a primeira vez na história que a equipe do ABC disputa o Rio-São Paulo. A Lusa foi campeã em duas oportunidades, em 1952 e 55.