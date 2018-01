Lusa mantém a confiança na Série B A derrota para o Marília, por 1 a 0 na abertura da 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, pode ter quebrado a seqüência de três vitórias da Portuguesa na competição e distanciado o time da liderança, que continua nas mãos do Santa Cruz, mas não foi suficiente para abalar a confiança do elenco para os próximos jogos desta primeira fase. "Sabíamos que seria um duelo difícil, até pela situação deles. Mas não podemos perder o foco e já no próximo jogo temos que nos recuperar", analisou o técnico Giba. Com o resultado, o time do Canindé ficou cinco pontos atrás do Santa Cruz, que disparou na tabela, chegando aos 28 pontos após a vitória por 3 a 1 sobre o Criciúma, em Santa Catarina (SC). Para não perder a vice-liderança, a Lusa depende do resultado do jogo do Santo André, que vem no quarto lugar, com 22 pontos. "Vamos torcer para que eles (Santo André) tropecem, mas isso não é o diferencial para nós", garantiu. Ele reconheceu que o time não esteve "numa boa noite", mas que poderia até ter voltado para casa com um ponto. Além da derrota, a partida gerou mais um desfalque para Giba para o próximo jogo, contra o Vila Nova, na próxima terça-feira, no Canindé. O volante Rai levou o terceiro cartão amarelo e é desfalque certo. Em contrapartida, Rodrigo Pontes, que está em fase final de recuperação de uma amigdalite, deve estar em condições de jogar. Outra opções será Celsinho, meia que na segunda-feira volta da seleção brasileira Sub-17, e ficará no banco de reservas. O elenco da Lusa se reapresenta na manhã desta quinta-feira e retoma os treinamentos.