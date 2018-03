Lusa mantém time contra o Botafogo Apostando no conjunto da equipe, o técnico Luís Carlos Martins mantém a escalação da Portuguesa para o jogo contra o Botafogo, sábado, às 16 horas, no estádio Caio Martins, no Rio. Nas três primeiras partidas (vitórias sobre Remo e Ceará, no Canindé, e empate contra o Gama, em Brasília), a formação não foi alterada. Para enfrentar o time carioca, a única novidade poderia ser a estréia do lateral-esquerdo Cláudio. Porém, no coletivo de hoje à tarde, no CT do Parque Ecológico, o jogador treinou entre os reservas, adiando novamente sua entrada na equipe. "Repetir a escalação nos dá tranqüilidade. Ajuda muito quando o time não tem jogadores suspensos nem contundidos", afirmou o técnico Luís Carlos Martins. O setor ofensivo vem sendo o destaque do time no Campeonato Brasileiro da Série B. Alex Alves e Marcos Denner estão entre os artilheiros do torneio, com três gols cada, e a Lusa tem o ataque mais positivo da competição, com nove gols marcados. Marcos fez o gol da vitória dos titulares sobre os reservas, por 1 a 0, no treino de hoje. Para enfrentar o Botafogo, a Portuguesa terá Gléguer; Rissutt, Evaldo, Wágner e Júlio; Capitão, Ricardo Lopes, Rodrigo Costa e Nem; Alex Alves e Marcos Denner. Adequando-se à realidade financeira da Série B, o elenco da Lusa treina amanhã pela manhã, e em seguida viaja para o Rio, de ônibus. Por determinação da CBF, as equipes só receberão ajuda para viajar de avião quando os jogos forem disputados a mais de 600 Km de distância.