Lusa mantém time e confia no entrosamento O técnico Paulo Comelli comemora um fato raro na Portuguesa: pelo quarto jogo consecutivo, não tem problemas de contusão ou suspensão para escalar o time. Assim, mantém a formação que empatou com o Sport por 0 a 0, domingo passado, para enfrentar o América-RN, nesta sexta -feira, às 20h30, no Canindé, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. "Estou tendo felicidade nesse aspecto, pois é importante começar o campeonato sem mexer muito na equipe", disse o treinador. Desde o início da competição, a única mudança que Comelli foi obrigado a fazer foi a entrada do jovem lateral-esquerdo Leonardo, de 19 anos, na vaga de Cláudio. "Nas duas primeiras rodadas, o Cláudio não tinha a documentação regularizada, mas se estivesse em dia, seria titular desde a estréia, diante do América-MG", explicou Comelli. Segundo o treinador da Lusa, o entrosamento do time aumenta a cada jogo, o que aumenta a confiança do elenco em conquistar a segunda vitória na Série B. "Sem mexer na escalação, os jogadores podem conhecer melhor as características e o posicionamento de cada um em campo", afirmou. "Principalmente nas primeiras rodadas, quando o campeonato está muito equilibrado, isso é importante para conseguirmos somar pontos." Paulo Comelli, no entanto, está preocupado com a falta de opções no banco de reservas em algumas posições, principalmente no meio-campo e no ataque. "Antes do início da Série B, perdemos o Rodriguinho e o Luciano Santos, que são dois bons meias e foram negociados. Precisamos repor essas peças, e de mais um jogador para o ataque", revelou. Por isso, ele indicou o nome do meia Bechara, com quem trabalhou no Marília em 2003. Bechara está em negociações com a diretoria da Portuguesa e da Ability Sports há alguns dias e pode assinar contrato a qualquer momento. O nome do centroavante Leandro Amaral, revelado pela própria Portuguesa, também foi comentado, mas os dirigentes não confirmam nenhuma sondagem. A respeito do América-RN, Paulo Comelli pediu atenção. "É um time que tem qualidade, formado por jogadores experientes. Perderam a última partida em casa, para o Santa Cruz, e vão querer se recuperar", avisou.