Lusa mostra confiança antes da estreia no Brasileirão

Na estreia, a Lusa terá pela frente o Vasco, que também vive um clima de incerteza. O jogo acontecerá no sábado, a partir das 18h30, no Estádio de São Januário, no Rio.

O volante Ferdinando espera que a experiência de alguns jogadores, como o volante Corrêa e o meia Souza, favoreçam a Portuguesa na competição. "Temos que ter cuidado, mas contamos com jogadores experientes e tenho certeza de que faremos bons jogos", afirmou.

O zagueiro Valdomiro também alertou os companheiros de que o Brasileirão é o "melhor campeonato do mundo", mas ele disse confiar no período de preparação antes da estreia. "É um campeonato com dez candidatos ao título. Nós estamos nos preparando muito para esse desafio que é iniciar bem", ressaltou o jogador.

Até agora, a Lusa contratou apenas três reforços para o Brasileirão: o goleiro Lauro (ex-Inter e Ponte Peta), o meia Douglas Washington (ex-São Luiz) e o atacante Romão (ex-Capivariano). Existe a possibilidade do acerto com Cañete, meia argentino dispensado no São Paulo.