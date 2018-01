Lusa muda esquema para garantir vaga Os jogadores da Portuguesa não querem fazer dessa quarta-feira de cinzas uma noite de pesadelos para a torcida lusitana. Depois de vencer o Palmas, na semana passada, por apenas um gol de diferença e não conseguir evitar a partida de volta, a Portuguesa só precisa de um empate sem gols, nesta quarta-feira, às 20h30, no Canindé, para avançar na Copa do Brasil. A equipe não será a mesma que venceu o primeiro jogo, começando pelo esquema tático. O 3-5-2 dará lugar ao 4-4-2 com apenas um volante, Élson. A defesa volta a ser composta por apenas dois zagueiros: Rogério Pinheiro e, a novidade, Vinícius. Para o lugar do também volante Marcus Vinícius, expulso, o técnico Candinho optou pelo meia Hernani. Com essa mudança, Sandro Fonseca, além de auxiliar o ataque, também terá que ajudar na marcação. O zagueiro Vinícius ganha nova chance no time por causa da operação de Silvio Criciúma. O jogador, até então capitão do time, passou por uma cirurgia para a retirada de um menisco no joelho esquerdo e só deverá voltar a atuar dentro de um mês. Para o seu lugar, Candinho já confirmou o zagueiro Vinícius, que jogou as duas últimas partidas do Torneio Rio-São Paulo no time titular. Mas ainda não será nesta quarta que a torcida poderá ver a estréia do chileno Uribe. Apesar do técnico Candinho pedir agilidade na regularização da documentação do jogador, Uribe só estará liberado no dia 23, contra o Fluminense, pelo Torneio Rio-São Paulo.