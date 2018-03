Lusa muda time e esquema em Londrina A Portuguesa terá três alterações e novo esquema tático para enfrentar o Londrina, nesta sexta, às 20h30, no estádio do Café, em Londrina. Apesar de escalar três zagueiros, o técnico Luís Carlos Martins promete um time ofensivo, tentando se reabilitar da derrota para o Anapolina, por 2 a 1. "Testamos várias formações nos treinos. Vamos buscar a vitória, pois perder para o Anapolina não estava nos nossos planos", disse Martins. O meia André Luiz será titular pela primeira vez, desde que chegou ao clube no início do ano. Martins prefere utilizar André durante os jogos, "pois acende o time e muda a partida." Por falta de opções, o jogador ganha a camisa de titular. "Para mim, não tem diferença. Quero aproveitar a oportunidade e mostrar que posso ser titular", disse André. O zagueiro William e o lateral-esquerdo Cláudio também serão titulares. Martins optou pelo esquema 3-5-2, sendo que o zagueiro César também pode atuar como volante. "Não seremos defensivos. Os laterais têm liberdade para avançar e o meio-campo ataca muito", explicou. No Londrina, a novidade é a volta da dupla de ataque titular, Paraguaio e Marcelo Silva, recuperados de contusões.