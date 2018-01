Lusa muda três contra São Raimundo A Portuguesa terá três novidades para o jogo contra o São Raimundo, sábado, em Manaus. O zagueiro Luís Henrique, o meia Nenê e o atacante Danilo ganham uma chance entre os titulares. Nenê, de 22 anos, comemora sua primeira oportunidade no time principal. Ele terá a missão de substituir Nem, um dos articuladores do meio-campo da Lusa. "Essa é minha grande chance, mas estou tranqüilo e espero aproveitar a chance da melhor maneira possível", disse o jogador, que está há nove meses no elenco. Depois de viver momentos difíceis no clube, Luiz Henrique também comemora sua escalação. Titular do time no ano passado, sofreu uma contusão e chegou a nem ser relacionado para os jogos. "Minha posição é a zaga, mas se eu for bem, quem sabe continuo como lateral?", afirmou. Danilo, meio-campo de origem, ganhará liberdade para atuar no ataque ao lado de Marcos Denner. Ele substitui Alex Alves, que assim como Nem e Ricardo Lopes cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido no empate contra o Brasiliense. "Mesmo não sendo o ideal, chega uma hora em que o treinador é obrigado a escalar os jogadores mais jovens. É uma chance para eles provarem o potencial", avaliou o técnico Luiz Carlos Martins, que resolveu manter o meia André Luiz no banco de reservas. "Ele rende mais, entrando durante o jogo. No segundo tempo, se precisarmos de mais movimentação e ele pode ser útil." O elenco da Portuguesa treina nesta sexta-feira pela manhã, no Canindé, e ao meio-dia embarca para Manaus, para o jogo marcado às 18 horas (horário de Brasília) de sábado.