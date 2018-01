Lusa não desiste de Ricardo Oliveira A Portuguesa vai entrar nos próximos dias na Justiça com um mandado de segurança para anular a liminar obtida por Ricardo Oliveira na 15ª Vara do Trabalho de São Paulo. O vice-presidente Jurídico da Lusa, Marcos César Alves, afirma que o clube já quitou sua dívida com o jogador e que quem contratá-lo vai ?assumir o risco de ter um grande prejuízo financeiro?. Segundo Alves, a Portuguesa devia a Ricardo Oliveira os salários de novembro e dezembro e fez o pagamento no início de janeiro. A advogada do atacante, Gislaine Nunes, porém, contesta. ?A dívida era de dois meses do salário que consta em carteira e três de direito de imagem, além de prêmios e atraso do recolhimento do FGTS.? Ela entrou com a ação em 6 de janeiro e reconhece que, depois disso, o jogador recebeu dinheiro do clube. ?Mas se todo jogador tiver que recorrer à Justiça para receber, como vai ficar?? A advogada não sabe o que exatamente foi pago a Ricardo Oliveira. A assessoria do jogador garante que ele não recebeu tudo o que lhe era devido. Gislaine Nunes disse, também, que um cheque de R$ 100 mil entregue pela Portuguesa a Ricardo foi sustado em 27 de dezembro. ?Não sei de cheque sustado nenhum?, rebateu Alves. Mesmo se desvinculando de forma litigiosa da Portuguesa, Ricardo quer um acordo com o clube. Nesta quinta-feira à noite seu procurador, Hamilton Bernard, tentava uma reunião com os dirigentes. Iria propor um acordo pelo qual a Lusa continuaria com os direitos sobre o jogador, mas o emprestaria ao Santos. Gislaine Nunes também disse que conseguiu a liberação de Bosco. ?Agora, cabe a ele ver o que quer fazer.? Segundo Alves, o jogador chegou a um acordo e permanece no Canindé.