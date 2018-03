Lusa não muda para enfrentar Ceará O técnico Luís Carlos Martins vai manter a escalação da Portuguesa, utilizada nos dois primeiros jogos, para enfrentar o Ceará, sexta-feira, às 20h30, no Canindé. Recuperados de lesões, o lateral-direito Rissutt e o zagueiro Evaldo participaram do coletivo hoje à tarde, vencido pelos titulares por 6 a 0, e estão à disposição do treinador. O lateral-esquerdo Cláudio, sem ritmo de jogo, não fará sua estréia. Martins pediu à diretoria a contratação de mais quatro reforços para compor o elenco.