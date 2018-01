Lusa não sabe se terá Rodrigo na terça O técnico Giba continua às voltas com os desfalques na Portuguesa. No treinamento desta sexta-feira, o treinador não pode contar com o volante Rodrigo Pontes, que já estava liberado para a partida contra o Caxias, no Rio Grande do Sul, mas voltou a ter febre alta, conseqüência de uma amigdalite mal curada. O jogador fica em repouso e se não se recuperar até o treinamento de domingo, estará fora da partida, na próxima terça-feira. Pela doença, o volante já desfalcou o time na vitória sobre o Criciúma, por 2 a 0, na última terça-feira. Além de Rodrigo Pontes, que é dúvida, Giba já tem os desfalques certos de Wilton Goiano, que atua na lateral-direita, e do atacante Márcio Silva, que deve ficar afastado de 15 a 20 dias, com uma contratura na coxa esquerda. Para a ala, o treinador tem escalado o jovem Maurício, até pelo fato de não ter outra opção para a posição no elenco. A diretoria busca a contratação de mais um atacante e um lateral-direito. Portuguesa e Caxias já se enfrentaram quatro vezes na história e o time paulistano defende uma vantagem de três vitórias e apenas uma derrota. No último confronto entre os times, na Série B de 2004, a Lusa venceu por 2 a 1 no Canindé. Os jogadores da Portuguesa voltam a treinar neste sábado, pela manhã, assim como no domingo e na segunda, no mesmo horário. Logo após a última atividade, na segunda pela manhã, os atletas almoçam no clube e, em seguida, embarcam no Aeroporto de Congonhas rumo a Caxias do Sul. A partida diante do Caxias está marcada para terça-feira, às 20h30.