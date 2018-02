Lusa não terá zaga titular contra Ceará O técnico Paulo Comelli temia começa a acontecer: a Portuguesa não terá a dupla de zaga titular, Alex Oliveira e César, suspensos, para enfrentar o Ceará, dia 11, em Fortaleza. Os dois jogadores receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, terça-feira, no Canindé, e terão de cumprir suspensão automática. ?Estou preocupado em aumentar a qualidade do elenco e com a falta de opções?, disse o treinador. ?Por isso, ainda precisamos de mais três reforços, pois estamos carentes em algumas posições.? Apesar de nunca terem atuado juntos, Accioly e Lucas Souza devem ser os zagueiros titulares contra o Ceará. Comelli não teme pela categoria dos substitutos, mas sabe que os problemas não param por aí: outros quatro jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos ? o volante Capitão, os meias Sobrinho e Paulo Isidoro e o atacante Edmilson. ?Este é um campeonato longo, precisamos ter peças de reposição?, alerta o treinador. ?Além disso, outros times estão contratando, como Sport, Bahia e Santa Cruz, e não podemos nos acomodar.? Além de deixar a equipe na quarta posição na Série B do Brasileiro, o triunfo sobre o Santa Cruz mostrou ao técnico que o time tem duas boas opções para a seqüência da competição. O garoto Sobrinho, que atuou pela primeira vez como titular, e o atacante Róbson Lino, que estreou na equipe, agradaram. ?O Sobrinho será mantido, ao lado do Almir, que voltará de suspensão?, adiantou Comelli. ?O Róbson também teve uma boa atuação, mas ainda confio no Edmilson?, disse. ?Ele não atravessa uma boa fase, mas isso acontece com todo jogador.?