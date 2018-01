Lusa nega saída do goleiro Fabiano A diretoria da Portuguesa de Desportos negou hoje que o goleiro Fabiano esteja deixando o clube, como chegou a ser noticiado pela manhã, pouco antes da apresentação do goleiro Carlos Germano - contratato junto ao Santos. Fabiano estaria deixando o clube por discordar da decisão do técnico Renê Simões que o afastou da equipe por deficiência técnica. O goleiro teria falhado em dois gols na derrota por 4 a 0 para o Santos, no final de semana. Por conta disso, teria perdido a condição de titular. ?Ao menos até o momento, a diretoria da Portuguesa não dispensou Fabiano. A não ser que ele não queira mais permanecer no clube?, afirmou a diretoria, por intermédio da assessoria de imprensa. Fabiano não foi encontrado hoje para falar sobre o assunto. Amanhã à tarde ele é esperado no clube para os treinos de preparação para a partida de sábado, contra a Santista, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.