Lusa: nenhuma ilusão no Canindé A grave crise financeira que enfrenta, não permite que a Portuguesa sonhe com contratações de impacto. Desde o rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro no final do ano passado, a diretoria do clube resolveu encarar a situação de frente e contratou um treinador acostumado a trabalhar na Segunda Divisão. A primeira missão de Luiz Carlos Martins foi salvar a equipe do rebaixamento no Campeonato Paulista. Leia mais no Jornal da Tarde