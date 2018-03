Lusa: "novela Flávio" ainda não acabou Não foi hoje que a "novela Flávio" terminou para a Portuguesa. O ex-volante do Palmeiras e do Internacional de Porto Alegre, que desde a semana passada já tem as bases salariais acertadas e foi aprovado em todos os exames médicos, aguarda a liberação de sua documentação para assinar contrato com o clube do Canindé. O atestado liberatório de Flávio pertence 50% ao Palmeiras e 50% ao empresário Juan Figger, que até a noite desta terça-feira não haviam dado resposta aos dirigentes da Portuguesa. A expectativa dos diretores da Ability Sports & Management é a de que até sexta-feira o jogador seja liberado para iniciar os treinos com o elenco, que se prepara para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Já foram contratados o lateral-direito Ângelo, o meia Almir e o atacante Edmílson. O técnico Paulo Comelli comandou nesta terça-feira treinos técnico-táticos em dois períodos, no Centro de Treinamentos do Parque Ecológico. Nesta quarta-feira, às 15 horas, a equipe realiza um jogo-treino contra o ECUS, de Suzano, no Estádio Francisco Marques Figueira, em Suzano.