Lusa: "novela Flávio" ainda não acabou Não foi desta vez que a "novela Flávio" terminou para a Portuguesa. Os dirigentes do Canindé sabem que o jogador conseguiu a liberação dos seus direitos federativos na Justiça, mas afirmam que ainda não fizeram acordo com o volante. A contratação de Flávio foi pedida pelo técnico Paulo Comelli para reforçar o time na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O ex-jogador do Palmeiras e do Internacional de Porto Alegre já teria acertado, verbalmente, o valor do salário e o tempo de contrato com a Portuguesa, mas precisava de sua liberação pelo Palmeiras e pelo empresário Juan Figger - cada um dono de 50% do passe - o que só foi obtido com a intervanção da advogada Gislaine Nunes. Os dirigentes da Ability Sports e da Lusa aguardam um contato de Flávio para fechar o contrato, mas isso ainda não havia acontecido até o final da tarde desta terça-feira. Os times que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro tem até o dia 24 de junho para inscrever jogadores na Confederação Brasileira de Futebol. O lateral-esquerdo Cláudio e o centroavante Kleyr foram inscritos na CBF e devem estar à disposição do técnico Paulo Comelli para o jogo de domingo, contra o Sport, às 11 horas, na Ilha do Retiro. Porém, apenas Cláudio deve ser titular, entrando no lugar de Leonardo. Os zagueiros Denis e Lucas Souza, recuperados de lesões, voltaram nesta terça-feira aos treinos com bola. O meia Luciano Souza, contundido na coxa direita, faz apenas treinos físicos. O meia Almir, que faz tratamento de dores nas costas, só deve trabalhar a partir desta quarta-feira.