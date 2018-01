Lusa: novela Ricardo Oliveira acaba sexta Na próxima sexta-feira, dia 4 de julho, a novela envolvendo a Portuguesa e o atacante Ricardo Oliveira pode chegar ao final. A juíza Maria Fernanda de Queiroz da Silveira, da 15.ª Vara do Trabalho de São Paulo, pediu um prazo maior para dar a sentença final do caso, alegando acúmulo de trabalho. A sentença final deverá ser divulgada na sexta-feira. Ricardo Oliveira deixou a Portuguesa no início do ano, alegando a falta de pagamento de salários e de direitos de imagem, e se transferiu para o Santos. A diretoria da Lusa entrou na Justiça com pedido de anulação da transferência do atleta, exigindo compensação financeira. O zagueiro Wagner desmentiu uma possível transferência para o Botafogo de Ribeirão Preto. "Apesar do atraso no pagamento dos salários, prefiro receber assim, do que não ter certeza se vou receber alguma coisa", teria afirmado o jogador. O elenco da Portuguesa encerrou hoje a semana de trabalhos, com treinos em dois períodos. Pela manhã, os reservas fizeram um jogo-treino contra os juniores do clube, no CT do Parque Ecológico. À tarde, os titulares treinaram fisicamente no Canindé. O grupo foi liberado pela comissão técnica até segunda-feira à tarde, quando serão retomados os preparativos para o jogo diante do Paulista, dia 4, no Canindé.