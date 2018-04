Lusa oficializa contratação do meia Souza, ex-Cruzeiro A Portuguesa oficializou, nesta terça-feira, a contratação do meia Souza, de 33 anos, que tem passagens por São Paulo, Grêmio e Cruzeiro. Ele foi emprestado pelo Fluminense até o final da temporada. O jogador se juntará com o restante do elenco da Lusa, nesta quarta-feira, em Águas de Lindoia, onde o time realiza pré-temporada.