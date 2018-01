Lusa pega América-MG e acredita na vaga Ninguém acredita que podemos nos classificar, mas não vamos desistir.? Dessa forma, o volante Ricardo Lopes resume o pensamento dos jogadores da Portuguesa para o confronto contra o América-MG, nesta quinta-feira, às 20h30, no Canindé. A equipe paulista precisa de duas vitórias em duas partidas e de uma combinação de resultados para conseguir a classificação para a sergunda fase da Série B. ?É essa esperança que não nos faz desistir de tudo?, disse Lopes, que volta ao time depois de cumprir suspensão contra o Joinville, no sábado. O técnico Heriberto da Cunha procura manter o elenco motivado, mas sabe que a tarefa é difícil. ?O time precisa ter muita vibração contra o América, porque não poderemos contar com nossa torcida. Poucas pessoas estarão nos incentivando?, disse o treinador, que no entanto, vê uma luz no fim do túnel: a combinação de resultados começa a ser favorável. ?O Ceará perdeu para o Santa Cruz, na terça-feira. Se tivesse vencido, nossa situação estaria pior?, comentou. ?Por isso, precisamos fazer nossa parte e aguardar os outros resultados.? Para enfrentar o América-MG, o meia Nem continua como titular. Já o volante Bruno, suspenso, está fora da partida. ?O América é um time jovem, e precisamos ter cuidado com suas jogadas de contra-ataque, que são muito velozes?, disse Heriberto. ?Temos de ficar atentos até os últimos minutos do jogo. Contra o Santa Cruz, vencíamos até os 44 do segundo tempo e sofremos o empate. Isso não pode acontecer novamente?, disse Lopes.