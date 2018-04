Lusa pega o Remo e ainda sonha com vaga A Portuguesa recebe o Remo amanhã, às 20h30, no Canindé, na abertura da 19.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A Lusa, que ocupa a 13.ª posição com 23 pontos, não terá o lateral Ângelo, suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo no último sábado, no empate por 1 a 1 com o Mogi Mirim. Restando cinco jogos para o fim da primeira fase, os paulistas ainda sonham com uma vaga entre os oito que continuarão no torneio e disputarão o acesso à Série A. O técnico Luiz Carlos Ferreira fará sua segunda partida no comando da Lusa e tentará diminuir os três pontos de diferença que separam a equipe do oitavo colocado, o Sport. Já o Remo, 20.º com 19 pontos, tenta fugir da zona de rebaixamento. Ferreira não antecipou o time que entra em campo amanhã. Na defesa, Marquinhos substituirá o titular Ângelo e César volta para formar a zaga com Alex. No ataque, Edmílson, que fez o gol da Lusa contra o Mogi, deve continuar ao lado de Leandro Amaral. A dúvida é no meio-campo. O técnico da Lusa tem Paulo Isidoro de novo disponível e Capitão, que entrou bem no segundo tempo contra o Mogi, pode voltar ao time titular. Com isso, Leonardo e Ênio devem ficar no banco.