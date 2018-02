Lusa perde em casa e está ameaçada A Portuguesa de Desportos sofreu uma inesperada derrota em casa, neste domingo, ao perder para o União São João, por 2 a 1, no Canindé, em partida válida pelo Rebolo, que vai indicar os rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Paulista. A Lusa continua com apenas um ponto em três jogos e divide a penúltima posição, ao lado de Juventus e Paulista. Para escapar do rebaixamento, a Portuguesa terá que somar pelo menos, mais seis pontos nos próximos três jogos que vai disputar. O estigma do rebaixamento - o time caiu para a 2ª Divisão do Brasileiro - parece estar atrapalhando a Lusa. Curiosamente, o União São João, com sete pontos, está praticamente livre de qualquer ameaça. As chances de ser rebaixado são de apenas 0,01 por cento. No primeiro tempo, a Portuguesa abusou no direito de errar nas finalizações. Mesmo com uma postura mais ofensiva e criando chances, seus atacantes desperdiçaram as oportunidades, tanto com Edson Araújo como com Alex Alves. Cada um teve pelo menos duas chances claras de gol, mas finalizaram com deficiência. A melhor oportunidade saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, quando Alex Alves, finalmente, acertou um belo chute e o goleiro Rafael praticou grande defesa. O União São João, que optou por se fechar para explorar os contra-ataques, assustou aos 14 minutos, quando Leonardo chutou no pé da trave de Gléguer, que também fez boa defesa aos 27 minutos em outro chute de Leonardo. Aos 44 minutos, aconteceu o pior para a Lusa: o experiente Ivan Rocha abriu o placar cobrando falta. No segundo tempo, a Portuguesa voltou em busca do empate, mas continuou errando nas finalizações. Alex Alves, cobrando falta, Robson, de cabeça, e Júlio, num chute forte de longa distância quase empataram. Mas aos 24 minutos, o veterano João Paulo recebeu livre e marcou o segundo gol. A Portuguesa ainda voltou a respirar no jogo quando Alex Alves diminuiu aos 27 minutos, acertando de cabeça o cruzamento de André Luís. A defesa e o goleiro do União apenas assistiram ao lance. Mas o time do interior não poupou esforços para se fechar na defesa e garantir a importante vitória. Ficha Técnica Portuguesa: Gléguer; Ricardo Lopes, Junior, Marcelo Fernandes e Júlio; Capitão, Lelo (André Luis), Granja e Eder (Nenê); Alex Alves e Edson Araújo (Róbson). Técnico: Luis Carlos Martins. União São João: Rafael; Diguinho, Ben-Hur, Félix e Valdo; Ivan Rocha, Wilson Matias, Talles (Branco) e Leonardo (Gilberto Gaúcho); Osmar e João Paulo (Tosca). Técnico: Arnaldo Lira. Gols: Ivan Rocha aos 44 minutos do 1o tempo; João Paulo aos 24 e Alex Alves aos 27 minutos do segundo. Juiz: Wilson Luiz Seneme. Cartão amarelo: Marcelo Fernandes, Robson, Bem-hur, Branco e Leonardo. Cartão vermelho: Wilson Matias. Local: Estádio do Canindé, em São Paulo.