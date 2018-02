Lusa perde Gallo no meio da reação Para tentar sua terceira vitória consecutiva, sair da zona do rebaixamento pela primeira vez e confirmar a reação no Campeonato Paulista, a Portuguesa enfrenta a Portuguesa Santista nesta quarta-feira, às 20h30, no Canindé. Atualmente, a Portuguesa é a 17ª colocada no Paulistão, com 13 pontos ganhos, o mesmo número que União Barbarense e Rio Branco, que levam vantagem nos critérios de desempate. Já a Santista está com 16 pontos, na 14ª posição. O problema é que a Lusa perdeu seu técnico justamente agora, quando reagia no Campeonato Paulista. Gallo aceitou convite do Santos, nesta terça-feira, e foi para a Vila Belmiro, substituir Oswaldo de Oliveira. Ainda sem técnico, a Lusa não terá nesta quarta-feira o zagueiro Pereira, que cumpre o último dos três jogos que tinha de suspensão. Na Santista, o técnico Sérgio Guedes tem apenas uma dúvida para o confronto: ele pode mudar o esquema de jogo. O volante Leandro Moreno briga por uma vaga com o zagueiro Edinho Baiano. Caso opte pela primeira opção, o time vai jogar no 4-4-2, ao contrário do que fez na maior parte da competição, quando usou o 3-5-2.