Lusa perde todo comando do futebol Depois de oito meses no cargo, Jerônimo Gomes deixou nesta terça-feira a vice-presidência de futebol da Portuguesa. Depois de dois pedidos de renúncia, não aceitos pelo presidente Joaquim Alves Heleno, o dirigente se reuniu com os jogadores e a comissão técnica e comunicou oficialmente sua saída do clube. Com ele, deixam a direção do clube Alexandre Pereira e Rubens Rodrigues, que ocupavam o cargo de diretores de futebol. "O futebol não é prioridade para a presidência da Portuguesa. Estou muito decepcionado, pois os salários e outros compromissos com os atletas estão atrasados. Não posso compactuar com o descumprimento de obrigações assumidas pelo clube", afirmou Jerônimo Gomes em comunicado oficial. Jerônimo Gomes ocupava a vice-presidência de futebol desde outubro, mas enfrentou um período muito conturbado, com trocas de treinadores, mudanças no elenco, perda de jogadores na Justiça e dificuldades financeiras. Em dezembro, a equipe foi rebaixada para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, fez uma campanha ruim no Campeonato Paulista deste ano, só escapando da segunda divisão na repescagem. "O reduzido elenco da equipe de futebol não combina com as exigências de um longo Campeonato Brasileiro. Reforços são extremamente necessários e prementes, sem os quais o planejamento técnico e o desempenho esportivo estarão inteiramente comprometidos", diz a carta divulgada por Jerônimo Gomes. "Não quero comentar a política do clube. O Gomes sempre procurou apoiar a comissão técnica e nos pegou de surpresa sua saída", disse o técnico Luís Carlos Martins, que ainda tem esperança na chegada de reforços - prometidos pelo antigo dirigente. "Ainda estamos negociando, pois realmente precisamos de peças de reposição." O presidente Joaquim Alves Heleno ainda não se pronunciou sobre a renúncia dos diretores e nem definiu substitutos para os cargos.