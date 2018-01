Lusa perto de acertar com Maurinho A Portuguesa praticamente definiu um lateral-direito para o Campeonato Brasileiro. Após a frustrada negociação com Pimentel, o clube foi atrás de outro jogador do Flamengo, Maurinho. Os contatos com o atleta estão bem adiantados e a confirmação de sua contratação deve ocorrer no início da semana. Já a situação de Emerson continua indefinida. O Corinthians entrou na briga pelo zagueiro, envolvendo Índio e Marcos Senna na negociação, nomes descartados pelo técnico Candinho, que pediu Otacílio.