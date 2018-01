Lusa pode jogar no 3-4-3 contra Sport O técnico Heriberto da Cunha pensa em escalar a Lusa com um esquema de três zagueiros ? William, César e Capitão ? e três atacantes ? Müller, Marcos Denner e Celsinho ? para enfrentar o Sport, sábado, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. ?Vou aguardar mais informações sobre a escalação do adversário?, afirmou o treinador. Nem e Danilo disputam uma das vagas no meio-campo. O volante Bruno, poupado do treino de quarta-feira em razão de dores no pé esquerdo, treinou normalmente e está garantido na equipe. A Lusa faz um treinamento recreativo nesta sexta-feira pela manhã, no Canindé, e viaja no início da tarde para Recife.