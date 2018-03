Lusa pode ter Cláudio contra o Botafogo A estréia do lateral-esquerdo Cláudio pode ser a novidade na Portuguesa para o jogo contra o Botafogo, sábado, no Estádio Caio Martins, no Rio. Contratado do Joinville, de Santa Catarina, antes do Campeonato Brasileiro da Série B, Cláudio está recuperado de uma contratura muscular na coxa direita e treina normalmente com a equipe desde a semana passada. O técnico Luís Carlos Martins não escalou o lateral na vitória sobre o Ceará, alegando falta de ritmo de jogo. Martins também não quer antecipar a escalação do jogador, afirmando que define o time titular apenas no coletivo desta quinta-feira, no Canindé. O atacante Alex Alves, com dores na coxa direita, foi poupado dos trabalhos desta terça-feira, no CT do Parque Ecológico, mas segundo avaliação do Departamento Médico, não será problema para enfrentar o Botafogo. Nesta quarta, o elenco faz treinamentos técnicos em dois períodos, novamente no CT. A diretoria pretende se reunir com dirigentes dos outros clubes paulistas que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, reivindicando na Federação Paulista de Futebol a liberação de R$ 50 mil para cada equipe, para viabilizar a participação dos times na competição.