Lusa pode ter novo técnico nesta 5ª Na Portuguesa, o anúncio do novo treinador para a disputa do Campeonato Paulista deverá acontecer amanhã. A diretoria está conversando com Flávio Lopes, Joãozinho, Zé Teodoro e Givanildo. Flávio Lopes é o mais cotado. Exibe no currículo o vice-campeonato mineiro de 1999 no comando do América, o título da Copa Sul-Minas do ano seguinte pelo próprio América e a conquista do Campeonato Parananese de 2001 pelo Atlético. O escolhido vai substituir a Jair Pereira, que no último final de semana foi submetido a um cateterismo e ficará sem trabalhar nos próximos 90 dias. Os jogadores da Portuguesa retornam de férias amanhã e viajam no final de semana para Poços de Caldas, onde realizarão a pré-temporada para o Campeonato Paulista. Os reforços para o Campeonato Paulista são o meia Elder (ex-Juventude), o lateral direito Rissut (ex-Sport Recife), o atacante Róbson, artilheiro da Série B pelo América-MG, Marcelo Fernandes, zagueiro que estava no Náutico, e Elder da Silva (ex-Corinthians-AL). Além deles, estará no Canindé o goleiro Fabiano, cujos direitos federativos pertencem à própria Lusa. O experiente volante Capitão também pode acertar seu retorno ao clube.