Lusa pode ter três atacantes no Sul Mesmo sem poder contar com dois de seus principais jogadores, o meia Cléber e o atacante Celsinho, que cumprirão suspensão pela expulsão contra o Grêmio, o técnico Giba surpreendeu ao escalar a Portuguesa com três atacantes no treino desta terça-feira, em Itu (SP), onde o time realiza intertemporada preparando-se para enfrentar o próprio Grêmio no próximo sábado, em Porto Alegre, pelo quadrangular final do Brasileiro da Série B. A formação ofensiva teve Johnson, Mendes e Leandro Amaral, que ficou mais recuado para o meio-de-campo, fazendo a função de armador. Apesar de sua característica de artilheiro, ele já jogou assim. Mas o fato seria inédito sem a presença de Cléber. ?Jogando recuado, o Leandro Amaral vai prolongar sua carreira até os 35 anos?, assegura o técnico Giba. Por outro lado, quem entra está otimista. ?Seria uma grande chance para mim. Estou motivado para corresponder à altura de quem saiu?, disse o motivado Mendes. Outra opção de Giba seria a formação com dois atacantes. Mas, com a escassez de jogadores para armação no meio de campo, o time poderia ser formado com três volantes: Almir, Alexandre e Rodrigo Pontes, que retorna de suspensão. O setor poderia ser completado com o lateral-direito Wilton Goiano improvisado, como aconteceu na partida passada ou o também volante Rafael Toledo. Na lateral esquerda, Leonardo, que cumpriu suspensão, volta a ocupar o lugar de David. Todas estas alternativas serão testadas, novamente, nos treinos da semana e serão levadas até os vestiários do estádio Olímpico.