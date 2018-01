Lusa prepara reformulação do elenco Depois do insucesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o elenco da Portuguesa se reapresentará na próxima terça-feira, no Canindé. Mas mesmo antes da volta dos jogadores, a reformulação no grupo já começou. O primeiro a deixar o clube foi o volante Ricardo Lopes, emprestado ao Ituano, que disputa a Série C do Brasileiro. Agora, mais atletas procuram outras equipes da Série C para se manter em atividade até o final do ano. O atacante Müller e o volante Capitão devem acertar com o Comercial, de Campo Grande (MS). O destino do zagueiro William, cujos direitos federativos pertencem ao Joinville, de Santa Catarina, deve ser o Ituano. E o meia Sérgio Manoel, que teve contrato encerrado dia 30 de setembro, também deverá acertar com um time da Série C. Apesar de deixar a Portuguesa agora, Capitão ainda pode voltar, pois já afirmou sua vontade de disputar o Campeonato Paulista pelo clube do Canindé. "Quero permanecer na Portuguesa, mas ainda preciso conversar com os dirigentes", disse o jogador. Porém, este não é o caso do atacante Müller e do meia Sérgio Manoel, que apesar de terem manifestado interesse em continuar na equipe, dificilmente acertarão as bases salariais com a diretoria. "Não aceito reduzir meu salário, sei o quanto vale meu trabalho", afirmou Sérgio Manoel. "Mesmo tendo estado apenas três meses aqui, sofri com o atraso nos pagamentos. O que poderá acontecer no ano que vem ?" Müller e Sérgio Manoel chegaram ao Canindé graças ao apoio de empresários, ligados à diretoria, que se comprometeram em bancar seus salários. Já o zagueiro William, que não agradou ao técnico Heriberto da Cunha, deverá ser devolvido ao Joinville.