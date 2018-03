Lusa: presidente motiva jogadores O presidente Joaquim Alves Heleno, da Portuguesa, fez uma reunião com a comissão técnica e os jogadores, hoje, na reapresentação do elenco, no Canindé. O coordenador de Futebol, José Teixeira e o gerente de Futebol, Antonio Bressan também participaram. No centro do campo, Heleno passou motivação aos jogadores - muito abatidos após a derrota para o Rio Branco por 2 a 0-, dizendo que ainda acredita na classificação em caso de uma vitória frente ao América, domingo, no Canindé. Heleno esteve em Americana acompanhando o grupo e acha que com um pouco mais de concentração do grupo, o objetivo será alcançado. Mesmo tendo de ainda torcer por tropeço do Rio Branco e União Barbarense. O duro é que, na semana decisiva, o técnico Leônidas começa a sofrer baixas no elenco. Além de estar carente de volantes - Bruno está suspenso e Luciano Santos recuperando-se de contusão - agora sofre com a escassez na lateral-esquerda. Edu Silva, o titular, está com entorse no tornozelo esquerdo e seu reserva, Alessandro, sofreu contratura na tíbia. Só conta com Júlio César, a quem a torcida não admira muito.