Lusa procura meia para fechar elenco O técnico Edu Marangon, da Portuguesa, está com o elenco quase definido para o Campeonato Brasileiro. Depois da promoção de César, do time Sub-23, e das contratações dos zagueiros Ageu e Alex Xavier, do lateral-esquerdo Ivandro, do volante Rocha, do meia Falcão e dos atacantes André Pinto, André Luís e Eder, a diretoria do clube busca um meia para fechar o grupo que estréia no Nacional dia 10, diante do Goiás. Luizinho Vieira, contudo, foi descartado.