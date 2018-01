Lusa promete atacar São Raimundo A Portuguesa tenta salvar o primeiro semestre, nesta quarta-feira, contra o São Raimundo, às 20h30, no Canindé, pela Copa do Brasil. Em situação complicada no Paulista, após a derrota para o Corinthians - está na 9ª colocação com 18 pontos e precisa vencer seus últimos três jogos (Ponte Preta, São Paulo e Botafogo), candidatos diretos a uma das vagas -, o time aposta suas fichas na competição nacional, que garante vaga na Taça Libertadores. Para chegar à terceira fase da competição, a equipe do Canindé tem de ganhar nesta quarta-feira por dois gols de diferença, já que foi derrotada no jogo de ida, no Amazonas, por 1 a 0. O técnico Candinho faz mistério sobre a escalação. "Só vou definir o time na quarta-feira." Porém, ele descarta a possibilidade de Lupídio estrear. "Não tenho como lançar um jogador sem tê-lo visto treinar." Todos da equipe lusa reconhecem que o forte do São Raimundo é o conjunto. Mas apontam fragilidades no adversário e acreditam na vitória. "Já conhecemos o São Raimundo e se explorarmos o que temos de melhor, o ataque, faremos a diferença", ressalta Émerson. Apesar disso, pede o apoio dos meio-campistas. "Nossos laterais vão apoiar o tempo todo, nos expondo aos contra-ataques. A ajuda dos volantes será importante para não sermos surpreendidos."