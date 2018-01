Lusa promete sufocar xará santista O lema da Portuguesa depois da goleada sofrida para o Santos por 4 a 0 é ter obrigação de vencer e recuperar a confiança dentro de campo. Inconformados com a apatia do time, os jogadores enfrentam a xará santista, com novo espírito de luta e prometendo "sufocar" o adversário. O jogo, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2001, será às 16 horas, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos. Para isso, o técnico Renê Simões conta com os retornos do lateral Mancini e da dupla de ataque Lúcio e Cléber - com os dois, o time venceu seus três jogos, marcando 12 gols. "São atletas importantes e com eles ganhamos entrosamento e confiança", disse Renê. Na sexta posição da competição, com 9 pontos, o técnico já faz as contas para a classificação. Ele lembra que para passar à próxima fase o time precisa de 30 pontos. "Temos de fazer 10 pontos a cada cinco rodadas. Não alcançamos o objetivo na primeira parte e agora a vitória torna-se uma obrigação." Para Cléber, é inadmissível perder outro jogo. "Não existe mais desculpas, fizemos um pacto e vamos conquistar os três pontos." Lúcio, artilheiro do time com três gols, acredita que se a Lusa se impôr em campo, a vitória virá mais facilmente. "Temos de marcar o inimigo forte, sem espaços. Não podemos deixá-los pensar." Simões ganhou "reforços", mas não todos que gostaria. Sandro Fonseca e Élson, contundidos, e Vinícius e Irênio, suspensos, desfalcam o time. Zé Roberto entra na armação das jogadas e Marquinhos será recuado para atuar como volante. Fabrício ocupa a vaga na defesa e Marcelo Moretto substitui Fabiano, no gol. Afastado pelo ex-treinador, Lula Pereira, Fabrício ganha nova chance. Ele diz que as derrotas foram acidente de percurso. "Não me lembro de um time invencível. O Santos era imbatível na Vila e tropeçou diante do Botafogo."