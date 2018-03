Lusa pronta para a estréia na Série B O técnico Paulo Comelli já tem a escalação da Portuguesa definida para a estréia na Série B do Campeonato Brasileiro, sexta-feira, contra o América-MG, às 21h40, em Belo Horizonte. A formação será a mesma que empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta em jogo-treino, no último sábado. "Esse time treinou muito pouco junto, mas é o melhor que temos no momento para começar a competição", disse Comelli. Dos seis novos contratados, três serão titulares: o lateral-direito Ângelo, o meia Almir e o atacante Edmílson. O lateral-esquerdo Cláudio não teve a documentação regularizada a tempo na CBF e só poderá entrar em campo na segunda rodada, diante do Bahia, no Canindé. Para a vaga de Cláudio, Comelli aposta no jovem Leonardo, de 18 anos, que fará a primeira partida entre os profissionais. "Sei que não serei titular no campeonato, mas quero aproveitar ao máximo essa oportunidade", afirmou o jogador, que está há um ano e cinco meses no clube e disputou a Taça São Paulo de Juniores, em janeiro. O time titular para a estréia diante do América terá Gléguer; Ângelo, Alex Oliveira, César e Leonardo; Capitão, Paulo Isidoro, Bruno e Almir; Edmílson e Lucas Pereira. O elenco realizou um treinamento coletivo, na tarde desta terça-feira, no Canindé - vitória do time titular por 1 a 0, gol de Almir. A equipe treina nesta quarta-feira pela manhã, e viaja após o almoço, de ônibus, para Belo Horizonte. Quinta-feira, haverá um treinamento à tarde, na Toca da Raposa II, que pertence ao Cruzeiro.